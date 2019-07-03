В субботу на "Авангарде" ждут футбольных болельщиков





В Выборгском районе продолжается зимнее первенство по футболу среди любителей. В этом году за победу борются 15 команд. Играют по круговой системе – каждая команда в течение сезона встретится со всеми соперниками. На данный момент в общем зачете лидируют сборная районного УМВД, футбольные клубы "Штурм" и "Хобби-авто". Они набрали по шесть очков. Футболистам нужна поддержка болельщиков – игры проходят по выходным на стадионе "Авангард". В ближайшую субботу, 21 декабря, состоятся два матча. Сборная УМВД сыграет с "Фаворитом" сборная Глебычево и Советского - с командой "Новатор". Начало в 12 часов.