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Вчера, 16:58

Фестиваль "В сторону Выборга" пополнил коллекцию библиотеки Аалто

Музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга» в 12 раз приехал в наш город. В гала-концерте в библиотеке Аалто 8 музыкантов исполнили лучшие произведения, которые уже звучали на разных площадках в фестивальной программе.

Фестиваль "В сторону Выборга" традиционно начался на Карельском перешейке. Его участники отыграли концерты в Репино, Комарово, Зеленогорске и завершили программу музыкальным уикендом в Выборге. В гала-концерте в библиотеке Аалто участвовали 8 исполнителей. Как заметила зам.директора по развитию культурных программ института Финляндии в Санкт-Петербурге Елена Перова, в программе много "юбиляров". Например, звучали произведения Мусоргского, которому в этом году отмечают 180-летие. И финского композитора Армаса Ярнефельта. Ему - 150.

фестиваль в сторону Выборга

Кстати, Ярнефельт родился в Выборге. Учился у лучших композиторов мира, а на стыке 18 и 19 веков дирижировал оркестром Выборгского музыкального общества. Его считают вторым по значимости композитором Финляндии после Сибелиуса. И в юбилейный год библиотека Аалто получила в дар ноты Армаса Ярнефельта и трехтомник истории его семьи.

Елена Рогозиина, директор библиотеки Аалто

Книги на финском языке. Они пройдут специальную обработку и будут доступны читателям недели через 4. Благодаря этим книгам и фестивалю мы открыли для себя финского композитора, о котором далеко не все знали. Наслаждались сегодня его произведениями.

фестиваль в сторону Выборга

Ежегодно организаторы фестиваля стараются внести разнообразие не только в репертуар. Этим летом, например, в концерте в доме-музее Репино участвовали  солистки Мариинского театра. Также появились 2 новые концертные площадки: у костела Гиацинта в Выборге с успехом выступил любительский оркестр из Финляндии, и в первый раз выступление прошло в саду у библиотеки поселка Комарова. Говорят, это очень атмосферное место.

фестиваль в сторону Выборга

Елена Перова, Зам.директора по развитию культурных программ института Финляндии в Санкт-Петербурге

У нас многолетнее сотрудничество с библиотекой Аалто, которым мы очень дорожим. И приезжаем сюда не только с фестивалем "В сторону Выборга", но и с презентацией книг, с лекциями. Это очень теплое, знаковое для нас место. Конечно, есть ряд организаций, которые нас поддерживают. Но прежде всего, это конкретные люди, которые неравнодушны и к фестивальному движению, и к активизации культурной жизни в Выборе.

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