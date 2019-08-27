Фестиваль "В сторону Выборга" пополнил коллекцию библиотеки Аалто

Фестиваль "В сторону Выборга" традиционно начался на Карельском перешейке. Его участники отыграли концерты в Репино, Комарово, Зеленогорске и завершили программу музыкальным уикендом в Выборге. В гала-концерте в библиотеке Аалто участвовали 8 исполнителей. Как заметила зам.директора по развитию культурных программ института Финляндии в Санкт-Петербурге Елена Перова, в программе много "юбиляров". Например, звучали произведения Мусоргского, которому в этом году отмечают 180-летие. И финского композитора Армаса Ярнефельта. Ему - 150.
Кстати, Ярнефельт родился в Выборге. Учился у лучших композиторов мира, а на стыке 18 и 19 веков дирижировал оркестром Выборгского музыкального общества. Его считают вторым по значимости композитором Финляндии после Сибелиуса. И в юбилейный год библиотека Аалто получила в дар ноты Армаса Ярнефельта и трехтомник истории его семьи.
Елена Рогозиина, директор библиотеки Аалто
Книги на финском языке. Они пройдут специальную обработку и будут доступны читателям недели через 4. Благодаря этим книгам и фестивалю мы открыли для себя финского композитора, о котором далеко не все знали. Наслаждались сегодня его произведениями.
Ежегодно организаторы фестиваля стараются внести разнообразие не только в репертуар. Этим летом, например, в концерте в доме-музее Репино участвовали солистки Мариинского театра. Также появились 2 новые концертные площадки: у костела Гиацинта в Выборге с успехом выступил любительский оркестр из Финляндии, и в первый раз выступление прошло в саду у библиотеки поселка Комарова. Говорят, это очень атмосферное место.
Елена Перова, Зам.директора по развитию культурных программ института Финляндии в Санкт-Петербурге
У нас многолетнее сотрудничество с библиотекой Аалто, которым мы очень дорожим. И приезжаем сюда не только с фестивалем "В сторону Выборга", но и с презентацией книг, с лекциями. Это очень теплое, знаковое для нас место. Конечно, есть ряд организаций, которые нас поддерживают. Но прежде всего, это конкретные люди, которые неравнодушны и к фестивальному движению, и к активизации культурной жизни в Выборе.