В школе № 10 отработали эвакуацию

Безопасность в учебных заведениях, учреждениях культуры и спорта – одна из главных задач органов местного самоуправления и силовых структур. В Выборгском районе провели методический семинар по антитеррористической защищенности. Он прошёл на базе школы № 10. В теоретических занятиях и учениях были задействованы представители учреждений с массовым пребыванием граждан, представители профильных комитетов и ведомств, правоохранительные органы...