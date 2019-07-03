В северной части Выборга обновят водопроводные и канализационные сети

В рамках приграничного сотрудничества эксперты "Леноблводоканала" и представители Регионального экологическое бюро г. Лаппеенранта обсудили реализацию проекта "Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский". Он включает в себя прокладку 3,5 км канализационных сетей, строительство водовода и канализационной насосной станции. Общая стоимость проекта - 3,5 млн евро. Реконструкция сетей позволит сократить вредные выбросы в Финский залив. Объекты будут обслуживать четыре микрорайона на острове Твердыш, а также Выборгскую межрайонную больницу и музей-заповедник "Парк Монрепо".

Запланированный срок окончания реализации проекта – конец 2021 года.