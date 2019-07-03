В середине декабря в Выборге откроется новая благоустроенная территория

Уже в середине месяца жители и гости города смогут прогуляться по обновленной территории Смоляного мыса.

Приемка работ по реализации программы "Формирование комфортной городской среды" на территории Смоляного мыса запланирована на 12 декабря. Такое решение приняла комиссия по обеспечению реализации программы в ходе проверки, которая прошла в минувшую пятницу.

Во время осмотра не обошлось без замечаний. Комиссия, в состав которой входят представители администрации МО "Выборгский район", общественно-координационного совета по ЖКХ, депутаты города, порекомендовали подрядчику уделить больше внимания асфальту и газону на территории мыса, а также поторопиться с установкой малых архитектурных форм. До этапа приемки все замечания подрядной организацией должны быть полностью устранены.