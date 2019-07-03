В середине декабря в Выборге откроется новая благоустроенная территория

Приемка работ по реализации программы "Формирование комфортной городской среды" на территории Смоляного мыса запланирована на 12 декабря. Такое решение приняла комиссия по обеспечению реализации программы в ходе проверки, которая прошла в минувшую пятницу.
Во время осмотра не обошлось без замечаний. Комиссия, в состав которой входят представители администрации МО "Выборгский район", общественно-координационного совета по ЖКХ, депутаты города, порекомендовали подрядчику уделить больше внимания асфальту и газону на территории мыса, а также поторопиться с установкой малых архитектурных форм. До этапа приемки все замечания подрядной организацией должны быть полностью устранены.