В районном комитете образования подводят итоги работы

Система образования Выборгского района – лидер в Ленинградской области по ряду показателей. По итогам 2019 года наибольшее в регионе количество выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по различным предметам – высший результат показали 11 человек. 54 одиннадцатиклассника были награждены медалями "За особые успехи в учении". Все подтвердили свои знания во время проведения государственной аттестации. Достойно выборгские школьники показали себя на олимпиадах регионального и всероссийского уровня.