В пятницу руководитель "Леноблводоканала" ответит на вопросы жителей Выборга



В пятницу, 24 января, генеральный директор ГБУ "Леноблводоканал" Сергей Морозов проведет личный прием граждан в Выборге. Записаться и прийти на приём может любой желающий. Руководитель Леноблводоканала готов поделиться планами по реконструкции существующих и строительству новых объектов, ответить на вопросы по улучшению качества воды в Выборгском районе, о начислениях, подключении к сетям и на любые другие вопросы, касающиеся деятельности предприятия.

Записаться на прием можно по телефону 8 (812) 403-00-53, доб. 923.

Второй вариант – обратиться через официальный сайт предприятия vodokanal-lo.ru (кнопка "Обратиться" в верхней части главной страницы).

Прием начнется в 10 часов по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, 13.