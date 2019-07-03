В пятницу Выборг встретится с путешествующим валенком

4 октября арт-объект под названием "Цветущий луг", представляющий собой гигантский валенок, будет установлен на Соборной площади Выборга. До этого он экспонировался на нескольких выставках под открытым небом в Северной столице, а затем какое-то время украшал одну из площадей города Колтуши Ленинградской области.

Валенок приедет в Выборг по инициативе его автора - петербургской художницы Валерии Лошак и по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, а также при поддержке местной администрации. Задача проекта - привлечение внимания к национальной культуре и традициям.

Торжественное представление "путешественника" жителям города состоится в пятницу, в 17:30.