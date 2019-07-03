В путешествии по маршруту «Серебряное ожерелье России» поможет паспорт туриста

Ленинградская область презентовала паспорт туриста, следующего по маршруту «Серебряное ожерелье России».

Презентация состоялась в ходе международного туристского форума "Санкт-Петербург Трэвел Хаб".Паспорт туриста представляет собой сувенирный персонализированный буклет, который объединяет 11 регионов-участников проекта "Серебряное ожерелье России". В паспорте туриста размещена информация о достопримечательностях в каждом регионе, входящих в туристический маршрут, а также указаны контакты информационно-туристских центров.

По желанию владелец такого паспорта может вписать свои данные, вклеить фотографию и поставить отметки в туристско-информационном центре при посещении региона – участника маршрута. Получить паспорт можно в туристско-информационном центре Ленинградской области, а также на крупных туристских выставках.