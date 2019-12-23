В поселке Гаврилово вандалы испортили новогоднюю ёлку

Пока большинство людей готовится к праздникам, украшая свои квартиры, дома и улицы, находятся несознательные граждане, которые ведут себя как отрицательные персонажи новогодних сказок: всеми силами пытаются испортить людям праздник. Искусственную ель для украшения посёлка Гаврилово приобрела администрация Гончаровского сельского поселения. Смонтировали ее в пятницу, 20 декабря. Красиво наряженной ёлка простояла недолго...