В пос. Пруды сегодня отключат холодную воду



29 января в пос. Пруды Выборгского района будет прекращено холодное водоснабжение, ориентировочно с 12 до 20 часов. Запланированы аварийно-ремонтные работы в связи в утечкой, произошедшей на водопроводной линии.

Холодной воды не будет в домах по следующим адресам:

ул.Заозерная, №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 5б, 5в, 7, 8;

ул. Лесная, дома с № 1 по № 20;

ул.Гранитная,№№ 1, 2, 3, 4, 24;

ул. Горная,16.

Воду привезут по следующему графику:

- в детский сад "Теремок" и Каменногорский центр образования - с 12 до 13 часов;

- к домам №№ 5 и 7 на ул. Заозерной с 13 до 17 часов.