29 января в пос. Пруды Выборгского района будет прекращено холодное водоснабжение, ориентировочно с 12 до 20 часов. Запланированы аварийно-ремонтные работы в связи в утечкой, произошедшей на водопроводной линии.
Холодной воды не будет в домах по следующим адресам:
ул.Заозерная, №№ 1, 2, 3, 3а, 5, 5б, 5в, 7, 8;
ул. Лесная, дома с № 1 по № 20;
ул.Гранитная,№№ 1, 2, 3, 4, 24;
ул. Горная,16.
Воду привезут по следующему графику:
- в детский сад "Теремок" и Каменногорский центр образования - с 12 до 13 часов;
- к домам №№ 5 и 7 на ул. Заозерной с 13 до 17 часов.
В пос. Пруды сегодня отключат холодную воду
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