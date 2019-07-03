В понедельник в Выборгском районе два водителя атаковали деревья



30 сентября в Выборгском районе произошло два ДТП с пострадавшими. В 13:30 на 43 км дороги Молодежное - Верхне-Черкасово 58-летний водитель не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево. С переломом грудины мужчина госпитализирован, сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД.

В этот же день поздним вечером аналогичная авария случилась в пос. Вещево. В дерево врезался "Фольксваген", за рулем которого находился 39-летний мужчина. Водитель был пьян. В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир иномарки. Его доставили в Выборгскую межрайонную больницу.