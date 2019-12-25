  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
Вчера, 16:05

В парке Скульптур в Выборге к Новому году отремонтируют освещение

Работы по обслуживанию уличного освещения проводят в парке Скульптур сотрудники компании «Приоритет-Мониторинг». Работники ремонтируют светильники, заменяют перегоревшие и разбитые лампы, проверяют качество соединения электропроводки.

В парке Скульптур в Выборге ремонтируют освещение 

Олег Кобец, начальник участка наружных электросетей "Приоритет-Мониторинг"

В парке 25 фонарей, и состояние их неудовлетворительное. Большая их часть повреждена вандалами: разбиты светильники, лампы. И погода делает свое дело: внутрь попадает влага, происходит разрушение. По большому счету, требуется здесь капитальный ремонт. Мы пытаемся поддержать это оборудование в рабочем состоянии.

Олег Кобец, начальник участка наружных электросетей «Приоритет-Мониторинг»

По контракту с муниципалитетом "Приоритет-Мониторинг" обязан поддерживать уличное освещение в Выборге в рабочем состоянии. В список работ входит замена опор освещения, сломанных при ДТП, устранение последствий непогоды (это, как правило, обрыв проводов), замена перегоревших ламп.

В парке Скульптур в Выборге ремонтируют освещение

Олег Кобец, начальник участка наружных электросетей "Приоритет-Мониторинг"

У нас есть диспетчерская служба, где жители оставляют свои сообщения. Мы стараемся оперативно на них реагировать.  

Телефон диспетчерской службы тел. 8-931-396-24-02

В парке Скульптур в Выборге ремонтируют освещение

Метки ооо приоритет-мониторингпарк скульптуруличное освещение
Категории Новости Лента Новостей