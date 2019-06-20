В отношении тренера из Светогорска возбуждено еще три уголовных дела





В отношении находящегося под следствием детского тренера из Светогорска Выборгского района выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Ленобласти. Напомним, в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика. Тогда же подозреваемый был задержан.

В настоящее время следственными органами возбуждено еще три уголовных дела: по статье "развратные действия" и статье "насильственные действия сексуального характера" (два эпизода).

По версии следствия, в период с июня 2018 года по сентябрь 2019 года в помещении спортивной секции в Светогорске мужчина совершал развратные действия в отношении мальчика 2005 года рождения.

Помимо этого, мужчина подозревается в совершении иных насильственных действий сексуального характера, совершённых на территории Турецкой Республики, куда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях.

Так, в августе 2017 года в гостинице г. Анталья он подверг сексуальному насилию мальчика 2005 г. р., а в мае 2019 года в гостинице г. Кемер - мальчика 2008 г. р.