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Сегодня, 15:44

В отношении тренера из Светогорска возбуждено еще три уголовных дела



В отношении находящегося под следствием детского тренера из Светогорска Выборгского района выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Ленобласти. Напомним, в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика. Тогда же подозреваемый был задержан. 
В настоящее время следственными органами возбуждено еще три уголовных дела: по статье "развратные действия" и статье "насильственные действия сексуального характера" (два эпизода).
По версии следствия, в период с июня 2018 года по сентябрь 2019 года в помещении спортивной секции в Светогорске мужчина совершал развратные действия в отношении мальчика 2005 года рождения. 
Помимо этого, мужчина подозревается в совершении иных насильственных действий сексуального характера, совершённых на территории Турецкой Республики, куда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях.
Так, в августе 2017 года в гостинице г. Анталья он подверг сексуальному насилию мальчика 2005 г. р., а в мае 2019 года в гостинице г. Кемер - мальчика 2008 г. р. 

Метки подозреваемыйразвратные действиятренер из светогорска
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