В октябре РЖД снижает цены на "Ласточку" из Петербурга в Москву





В период с 1 по 31 октября добраться на "Ласточке" в Москву из Северной столицы можно будет за тысячу рублей. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД". Стоимость проезда в базовом и экономическом классах обслуживания составит 1 000 рублей, а в бизнес-классе – 2 501 рубль.

Кроме того, для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложениями. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года или старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при покупке билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.

Поезд "Ласточка" № 802 отправляется из Москвы в 16:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 00:30.

Из Санкт-Петербурга "Ласточка" № 801 отправляется в 13:30 и прибывает в Москву в 21:52.