В налоговой инспекции пройдёт День открытых дверей

День открытых дверей в налоговой инспекции пройдет в Выборге в пятницу, 25 октября. С 9 до 18 часов сотрудники службы будут рассказывать обратившимся гражданам о порядке исполнения налоговых уведомлений, ставках и льготах. Выборжцы смогут получить консультации по оплате разных видов налогов. При необходимости специалисты помогут зарегистрироваться в интернет-сервисе Федеральной налоговой службы. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.