В лесу парка Монрепо поселились сказочные животные

Первыми новоселами парка Монрепо стали сова и дракон. Их лесничий Владимир Чантурия вырезал из стволов засохших деревьев. Говорит, к лету тут «поселятся» новые обитатели.

Лесная зона парка Монрепо занимает около 160 гектаров. Естественно, среди деревьев есть и сушняк. И лесники парка решили превращать погибшие деревья в сказочных персонажей. Началось с простейшего - с грибочка, который Владимир Чантурия вырезал из строго пня у тропинки.

Владимир Чантурия, лесничий парка Монрепо Самоучка. Смотрел в интернете, как люди ваяют. Попробовал сам. Что-то, вроде, получается. Буду стараться дальше, чтобы получалось красивее, изящнее.

Руководство парка Монрепо "скульптора" подержало. Тем более, что эти творения появляются в лесной части, которая не входит в границы охраняемого исторического наследия. На новые шедевры, говорит Владимир, вдохновляет сам парк и скандинавская красота его пейзажей.

Владимир Чантурия, лесничий парка Монрепо В голове возникает какое-то видение. Здесь, например, видно, что сову не сделаешь. Скорее это голова дракона. Наверху еще сучек был, точь-в-точь корона. Все эти творения вдоль экологической тропы, которая начинается у "Края света", проходит по побережью, и в следующем году мы ее продолжим до пороховых погребов. Приходите, смотрите, радуйтесь. А мы будем радоваться за вас.

Кстати, экологический маршрут парка Монрепо в этом году занял второе место среди аналогичных проектов Ленобласти.