В игре «Выбор. Молодость. Успех» приняли участие 20 школьных команд

Школьники сыграли в "Форт Боярд по-выборгски". Свою версию легендарной телеигры разработали в отделе молодежной политики совместно с Домом молодежи. 20 команд проходили испытания на базе школы №10. Суть осталась неизменной: пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления наркотиков среди детей и подростков. А вот наполнение игры по станциям пережило тотальную перезагрузку.

