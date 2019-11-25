В гранитных стенах Выборгского замка поселилось Солнце

Выставка акварелей петербургской художницы Марии Квиклис «Солнце» открылась в Выборгском замке. Это камерная выставка, в которой представлены всего 33 работы. И некоторые из них зритель увидит впервые.

Мария Квиклис активно выставляется, и не только в Санкт-Петербурге. Две ее индивидуальные выставки прошли в Финляндии. Сейчас она работает преимущественно в стиле минимализма и абстрактного экспрессионизма. Как говорит сама художница, в ее картинах преобладает чувственность и эмоции. Вот и впечатления от выставки в Выборге Мария готова скорее нарисовать, чем описать.

Мария Квиклис, художница Ощущение от этой выставки волнительное, как у ребенка в ожидании Нового года. Для этого сложно подобрать слова. Нарисовать было бы легче.

В экспозицию вошли работы разных лет. В основном акварели и графика. И 6 работ маслом, которые публика увидит впервые.

Владислав Бугаев, художник, преподаватель Своей выставкой, которая называется "Солнце", Мария затронула много аспектов. Эта тема в историческом плане самая древняя, какая может быть в культуре человечества. Солярные символы присущи всем культурам и народам. Без них обойтись невозможно. Это первая сакральная сущность, самая главная.

Коллеги отмечают, что работам Марии присущ "вселенский взгляд", уходящий за пределы Эвклидова пространства и мира, в котором мы существуем.

