В детской больнице установлен новый рентген-аппарат

Новый цифровой рентгенографический аппарат заработает в Выборгской детской больнице. Монтаж оборудования уже завершен. В эксплуатацию его введут после оформления необходимых документов. Цифровой рентген отечественного производства позволяет выполнять широкий спектр исследований с высоким качеством диагностики. При этом специальное программное обеспечение учитывает возраст и комплекцию пациента и дает возможность получать качественное изображение при минимальной дозовой нагрузке. Новое оборудование приобретено в рамках реализации проекта "Развитие детского здравоохранения". Средства выделены как из областного, так и из федерального бюджета.