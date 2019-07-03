В четверг под Выборгом столкнулись "Лада Веста" и BMW



Четыре человека пострадали в ДТП на подъезде к Выборгу со стороны Петербурга. Столкнулись "Лада Веста" и BMW. Авария произошла 3 октября в 15:30. Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, 40-летняя женщина за рулем "Весты" не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу движения, где врезалась в BMW.

Дама, управлявшая "Вестой", и ее 32-летний пассажир получили тяжелые травмы и госпитализированы. Водитель и пассажирка иномарки - 33 и 32 лет самостоятельно обратились за медпомощью.