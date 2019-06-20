Вечером в центре Выборга отключат холодную воду



15 января в 19:30 в центре Выборга будет отключено холодное водоснабжение. Как сообщили нам в Водоканале, в районе ул. Советской произошла утечка на водопроводной линии. Необходимо провести аварийно-восстановительные работы, которые продлятся ориентировочно до 03:30 16 января.

Подачу холодной воды прекратят по адресам:

ул. Советская, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12;

ул. Выборгская, №№ 23, 40;

ул. Морская Набережная, №№ 1, 3, 5, 7, 11, 23, 30, 34;

пр. Московский, 4;

ул. Южный Вал, 1.

Воду будут подвозить по следующему графику:

с 20:00 до 21:30 - Советская, 10 и 12;

с 21:40 до 22:40 - Советская, 10 и Выборгская, 40;

с 22:50 до 23:50 - Московский пр., 4 и Морская Набережная, 34;

с 00:00 до 02:00 - ул. Морская Набережная, 7 и 28.