В центре Выборга средь бела дня неизвестный ограбил пенсионерку





Выборгская полиция разыскивает злоумышленника, который ограбил пожилую женщину. Всё произошло 14 декабря около полудня на ул. Крепостной, рядом с Главпочтамтом. Неизвестный вырвал у 83-летней пенсионерки пакет. По словам потерпевшей, в нём находились личные вещи и деньги в сумме 1 500 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Сотрудники полиции изучают видеокамеры системы "Безопасный город" по маршруту следования потерпевшей выборжанки, устанавливают личность преступника.