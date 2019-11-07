В центре Выборга сносят здание кинотеатра "Родина"

Здание бывшего кинотеатра "Родина" в Выборге начали сносить. При этом, как указано на информационном щите, до конца декабря подрядной организацией запланировано обследование объекта и проведение изыскательских работ. Демонтаж "Родины" прокомментировал на своей странице в соцсети председатель областного комитета культуры Владимир Цой. По его мнению, налицо разрушение ценного градоформирующего объекта, предмета охраны исторического поселения...