  1. Главная
  2. Каналы
  3. Сюжеты
Сегодня, 10:09

В центре Выборга сносят здание кинотеатра "Родина"

Здание бывшего кинотеатра "Родина" в Выборге начали сносить. При этом, как указано на информационном щите, до конца декабря подрядной организацией запланировано обследование объекта и проведение изыскательских работ. Демонтаж "Родины" прокомментировал на своей странице в соцсети председатель областного комитета культуры Владимир Цой. По его мнению, налицо разрушение ценного градоформирующего объекта, предмета охраны исторического поселения...

Метки демонтажкинотеатр родинаснос
Категории Лента Новостей Сюжеты