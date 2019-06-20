В библиотеке А. Аалто «Жизнь восхитительна, чудна и полна высокого смысла»

Библиотека А. Аалто представила книжно-иллюстративную выставку, посвященную 160-летию со дня рождения великого драматурга А.П. Чехова.

Выставка называется "Жизнь восхитительна, чудна и полна высокого смысла". В витринном пространстве библиотеки представлены как обычные книги и публикации классика, так и редкие издания, которые иллюстрируют основные этапы жизни автора. Чехов-новатор – это стало центральной мыслью экспозиции.

Татьяна Лавская, сотрудник библиотеки А. Ааалто На выставке представлены несколько разделов. Первый имеет название "Отрешенный от житейской суеты". Здесь мы хотели показать Чехова как человека, которому была не свойственна рутина. Есть раздел, посвященный его прозе. Конечно же, отдельный раздел посвящен театру. Ведь те новшества, которые он ввел в театр, наложили отпечаток на всю последующую драматургию. Следующий раздел посвящен письмам. Чехов очень много писал писем. И ему писали. Из 30 томов собрания сочинений драматурга 12 было посвящено именно им. Есть также раздел "Путешествие на остров Сахалин". Ну и, конечно, есть раздел, посвященный женщинам в его творчестве и личной жизни. И последний - "Не пиши, не будь писателем". Это раздел, посвященный советам молодым писателям.

Посетить выставку могут все желающие до конца января.