В архиве Выборга демонтируют историческое напольное покрытие

В читальном зале областного архива в Выборге начинается ремонт напольного покрытия. Вернее, его полная замена. Сейчас строители приступают к демонтажу исторической плитки, уложенной еще в 1934 году.

Юлия Крипатова, директор Ленинградского областного архива в Выборге Решение о замене напольной плитки в читальном зале и вестибюле принято руководством архива ещё в 2017 году. Комитетом по культуре разработана проектная документация. Специалисты-реставраторы отметили высокую изношенность полов и рекомендовали 100% замену плитки.

Сейчас работы начинаются в читальном зале. Утраты и изношенность напольного покрытия здесь составляет 60%. По проекту его должны заменить полностью. Но сейчас ведутся переговоры, чтобы оставить фрагмент существующей плитки, чтобы можно было показывать посетителям, как выглядело историческое покрытие. Кстати, такая практика существует по всей Европе.

Укладываться будет устойчивая к износу ПВХ плитка оранжевого и темно-серого цвета, близкая к тому цветовому решению, которое было в 1934 году. К сегодняшнему дню историческое покрытие просто сильно выцвело. Размер современной плитки тоже будет чуть больше существующей, поскольку нужных размеров сейчас уже не производят.