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В архиве Выборга демонтируют историческое напольное покрытие

В читальном зале областного архива в Выборге начинается ремонт напольного покрытия. Вернее, его полная замена. Сейчас строители приступают к демонтажу исторической плитки, уложенной еще в 1934 году.

Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге 

Юлия Крипатова, директор Ленинградского областного архива в Выборге

Решение о замене напольной плитки в читальном зале и вестибюле принято руководством архива ещё в 2017 году. Комитетом по культуре разработана проектная документация. Специалисты-реставраторы отметили высокую изношенность полов и рекомендовали 100% замену плитки.  

Юлия Крипатова, директор Ленинградского областного архива в Выборге

Сейчас работы начинаются в читальном зале. Утраты и изношенность напольного покрытия здесь составляет 60%. По проекту его должны заменить полностью. Но сейчас ведутся переговоры, чтобы оставить фрагмент существующей плитки, чтобы можно было показывать посетителям, как выглядело историческое покрытие. Кстати, такая практика существует по всей Европе. 

В архиве Выборга демонтируют историческое напольное покрытие

Укладываться будет устойчивая к износу ПВХ плитка оранжевого и темно-серого цвета, близкая к тому цветовому решению, которое было в 1934 году. К сегодняшнему дню историческое покрытие просто сильно выцвело. Размер современной плитки тоже будет чуть больше существующей, поскольку нужных размеров сейчас уже не производят. 

В архиве Выборга демонтируют историческое напольное покрытие

Юлия Крипатова, директор Ленинградского областного архива в Выборге

В связи с ремонтом читальный зал закрывается предположительно на 2 недели. Читателей мы будем принимать. Но это будет происходить в усечённом режиме. Мы сможем принять у себя не более 3 исследователей. 
 

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Категории Новости Городская жизнь