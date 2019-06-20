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В Выборгском районе проживают 349 человек, переживших блокаду

27 января в Выборге прошли мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. О мужестве его жителей вспоминали и во Дворце культуры. Здесь состоялось торжественное мероприятие "Говорит Ленинград"...
 

Метки блокадаосвобождение ленинграда
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