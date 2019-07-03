В Выборгском районе пройдут матчи чемпионата Европы по футболу



Выборгский район вместе с Санкт-Петербургом готовится встретить участников Чемпионата Европы по футболу - 2020. Матчи пройдут следующим летом. Для проведения масштабного спортивного события будут задействованы стадион "Рощино Арена" и отель "Лесная рапсодия". Для обеспечения безопасности спортсменов и болельщиков сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района уже ведут работу на объектах. Обследуется транспортная инфраструктура, гостиничный комплекс, спортивные и культурно-зрелищные территории. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют соблюдению правил пожарной безопасности.