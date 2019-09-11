В Выборгском районе проходит профилактическое мероприятие "Внимание - дети!"

Дети напомнили водителям о правилах дорожного движения. В рамках недели безопасности сотрудники ГИБДД и воспитанники детского сада "Кристаллик" провели акцию "Внимание - дети!".



Инспекторы дорожного движения останавливали транспортные средства, а юные помощники вручали водителям брошюры и призывали соблюдать правила дорожного движения. Напомнили и о необходимости использовать удерживающие устройства при перевозке детей.

Профилактическое мероприятие "Внимание - дети!" продлится на территории Выборгского района до 16 сентября.