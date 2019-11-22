В Выборгском районе появятся благоустроенные велодорожки

Сеть оборудованных и благоустроенных велодорожек создадут в Ленинградской области. Они будут построены в шести районах региона, в том числе в Выборгском. Как рассказал губернатор Александр Дрозденко, реализация проекта позволит разгрузить дорожный трафик, поспособствует приобщению жителей к здоровому образу жизни. И, конечно, повысит туристическую привлекательность региона. Особенно, если удастся связать велосипедным маршрутом Ленинградскую область с Финляндией. Планируется, что все велодорожки будут снабжены удобной навигацией и специально оборудованными местами отдыха.