В Выборгском районе хотят создать панно из фотографий фронтовиков

Масштабное панно из фотографий фронтовиков может появиться в Выборгском районе.

Такую идею на рабочем совещании, посвящённом 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, озвучил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Подобные инициативы уже воплощались в жизнь в ряде муниципальных образований. Например, подобный опыт имеет Гатчина. Глава администрации напомнил, что в 2019 году двадцать две тысячи выборжцев пронесли фотографии своих отцов, дедов, прадедов в строю "Бессмертного полка".

"Создание фотомозаики, которая объединит в себе историю нашей страны, наших земляков, родных и близких – это еще одна возможность сохранить память о подвиге поколения победителей" - подчеркнул Геннадий Орлов.

На призыв уже откликнулось руководство ряда выборгских предприятий. Оно готово поддержать проект финансово. Место размещения панно и то, как будет выглядеть коллективное фото, обсудят на следующем заседании. А пока жители Выборга и Выборгского района могут найти в семейных архивах фотографии своих родных и близких и подумать над тем, какие из них займут место на огромном панно, посвящённом героям Великой Отечественной.