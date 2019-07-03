В Выборгском районе "Лада Приора" врезалась в дерево, погиб пассажир





В ДТП в Выборгском районе один человек погиб, ещё двое пострадали. Авария произошла 16 октября около 19:40 на дороге Красносельское - Правдино. Водитель Lada Priora на повороте не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате 43-летний владелец автомашины, в момент аварии находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте до прибытия скорой помощи. 29-летний водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. Травмы средней тяжести получил пассажир, находившийся на заднем сиденье. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Фото: vk.com/dorinspb