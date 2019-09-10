В Выборгском районе 8 сентября прошли муниципальные выборы

Муниципальные выборы в Выборгском районе стартовали в восемь часов утра. В Единый день голосования жителям всех городских и сельских поселений предстояло выбрать 155 депутатов по 46 округам. 20 из них находятся в Выборге. Еще до открытия помещения для голосования, члены комиссии подсчитывают и погашают неиспользованные открепительные удостоверения. Затем прошла процедура опечатывания пустых стационарных и переносных избирательных ящиков. Наша съёмочная группа побывала на нескольких участках. В школе №10 и в стенах медицинского колледжа.