В Выборге задержан человек, ударивший ножом сотрудника гостиницы





В воскресенье, 19 января, в Выборге наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны задержал мужчину, который нанес ножевое ранение работнику отеля. Вызов из гостиницы на набережной 40-летия ВЛКСМ поступил правоохранителям в 21:20. Уже через минуту сотрудники Росгвардии прибыли к объекту. На месте происшествия они задержали посетителя ресторана гостиницы, который в ходе конфликта с работником отеля ножом нанес ему рану в область живота.

Задержанный был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".



Источник: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по СПб и ЛО