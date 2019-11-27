В Выборге впервые провели турнир по тэг-регби  

Тэг-регби – бесконтактный, очень простой вид спорта. За счет своей безопасности, он легко входит в школьную программу. И хотя занятия по регби в Выборге ведутся еще пока только 3 месяца, школьные команды уже встретились на дружеском турнире.

Юрий Петрейчук, исполнительный директор Федерации регби Ленобласти Мы провели обучающий семинар среди учителей физкультуры, и получили много положительных откликов. Учителя готовы проводить занятия по регби, соревноваться друг с другом. Сейчас, например, 4 школы решили провести дружеский турнир. Считаю, это замечательно.

Правила в тэг-регби просты: занести мяч в зачетное поле соперника. Любые виды захватов запрещены. Остановить игрока можно только одним способом – оторвав ленточку с пояса. Турнир проводится по круговой системе. Длительность матча всего 5 минут. Играют смешанные команды по 5 человек, плюс 2 запасных игрока.

На первом в истории Выборга турнире по тэг-регби встретились команды школ №10, 12, 13 и 6.