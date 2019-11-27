В Выборге впервые провели турнир по тэг-регби  

Юрий Петрейчук, исполнительный директор Федерации регби Ленобласти
Мы провели обучающий семинар среди учителей физкультуры, и получили много положительных откликов. Учителя готовы проводить занятия по регби, соревноваться друг с другом. Сейчас, например, 4 школы решили провести дружеский турнир. Считаю, это замечательно.
Правила в тэг-регби просты: занести мяч в зачетное поле соперника. Любые виды захватов запрещены. Остановить игрока можно только одним способом – оторвав ленточку с пояса. Турнир проводится по круговой системе. Длительность матча всего 5 минут. Играют смешанные команды по 5 человек, плюс 2 запасных игрока.
На первом в истории Выборга турнире по тэг-регби встретились команды школ №10, 12, 13 и 6.
Надежда Гомеловская, тренер по регби спортивной школы "Фаворит"
Цель нашего турнира, конечно, укрепление спортивного духа, как это всегда бывает на соревнованиях. Но и еще популяризовать этот вид спорта, привлечь ребят в спортивную секцию. Мы приглашаем ребят 3-4 классов – это самый лучший возраст, чтобы начать заниматься тэг-регби.