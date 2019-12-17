В Выборге волонтеров стало больше, а жизнь - лучше

Помощь, которую волонтеры оказывают во всех сферах деятельности в Выборге, это огромный плюс к качеству жизни людей в нашем городе. Об этом говорили все участники форума, посвященного подведению итогов работы добровольцев в уходящем году.

Девятиклассник Павел Кувалдин работал в летней трудовой бригаде, когда его пригласили на литературный вечер в Дом молодежи. Этого знакомства с активистами хватило, чтобы Павел сам увлекся волонтерством. Он уже помогал при проведение фестиваля "Окно в Европу", выборгского триатлона, побывал на молодежных форумах. Говорит, волонтеры – это, в первую очередь, открытые люди, с которыми комфортно общаться.

Сейчас, наверное, не осталось сфер деятельности, куда бы не было включено волонтерство. И то, что молодые ребята любую свободную минуту бескорыстно посвящают помощи людям - это очень здорово. Их работа помогает делать жизнь в Выборге только лучше, отметил председатель комитета спорта, культуры и молодёжной политики администрации Выборгского района Владимир Долгих.

Татьяна Самохвалова Волонтерство развивает ребят, располагает их к доброте, помощи окружающим, нуждающимся. Есть тенденция: с каждым годом количество ребят в этом движении все больше. Это развитие нравственности.

Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодёжной политики администрации Выборгского района Ребята видят, что тратят свою энергию на что-то полезное, ощущают свою нужность, получают полезные навыки от работы в команде до "прокачки" личных качеств.

Самые активные добровольцы по итогам работы в уходящем году были отмечены благодарственными письмами и почетным званием "Лучший волонтер 2019 года".