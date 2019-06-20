В Выборге водитель-пенсионер сбил девушку на пешеходном переходе





Утром 15 января 16-летнюю девушку доставили в Выборгскую межрайонную больницу с диагнозом "политравма". Травмы она получила в результате наезда. ДТП произошло в 8:35 возле Центрального рынка, на набережной 30-го Гвардейского корпуса. Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, 78-летний мужчина за рулем автомобиля ЗАЗ "Шанс" сбил девушку, которая переходила проезжую часть дорогу по нерегулируемой "зебре". По данным дорожной полиции, состояние пострадавшей удовлетворительное.