  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента Новостей
Сегодня, 10:08

В Выборге водитель-пенсионер сбил девушку на пешеходном переходе



Утром 15 января 16-летнюю девушку доставили в Выборгскую межрайонную больницу с диагнозом "политравма". Травмы она получила в результате наезда. ДТП произошло в 8:35 возле Центрального рынка, на набережной 30-го Гвардейского корпуса. Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, 78-летний мужчина за рулем автомобиля ЗАЗ "Шанс" сбил девушку, которая переходила проезжую часть дорогу по нерегулируемой "зебре". По данным дорожной полиции, состояние пострадавшей удовлетворительное. 

Метки выборгская межрайонная больницадевушкадтпзаз шанснабережная 30-го гвардейского корпусанаездпенсионер
Категории Лента Новостей