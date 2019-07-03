В Выборге выступит мастер ракуго 





Выступление мастера ракуго - японского искусства комических представлений - Кацура Утадзо состоится сегодня в Выборге. Представление пройдет в библиотеке Алвара Аалто. Мероприятия проводятся по предложению Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в рамках 16-го фестиваля "Японская осень в Санкт-Петербурге". Начало в 18 часов. Вход свободный.

Ракуго – традиционное японское искусство устного рассказа, сатирический театральный жанр, одно из наиболее популярных развлечений обычных граждан. История ракуго насчитывает около 400 лет. В Японии принято приглашать рассказчиков ракугока в школы выступать перед детьми, которые изучают традиционные искусства в рамках школьной программы.

Характерная особенность жанра – комическая развязка оти (буквально "падение"). Это остроумное завершение монолога, финальный каламбур. Во время выступления профессиональный рассказчик ракугока двигается, сопровождая рассказ жестами.

Из реквизита – только складной веер и небольшое полотенце для рук тэнугуи. Актер выступает один, кроме него на сцене никого нет. Задача рассказчика - без костюмов и декораций увлечь слушателей повествованием.