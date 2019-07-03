В Выборге сработавшая в частном доме сигнализация отпугнула вора





Во вторник наряд группы задержания ОВО по Выборгскому району получил информацию о том, что в частном доме на 4-й Речной улице сработала сигнализация. Об этом нам сообщили в пресс-службе ведомства. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили, что к окну первого этажа приставлена лестница, стекло разбито, а оконная решетка выломана, при этом на земле валяется лом. Осмотрев дом, "росгвардейцы" установили, что ничего не похищено. По-видимому, злоумышленник, услышав звук сработавшей сигнализации, передумал проникать в помещение и поспешил скрыться.

Взломщика разыскивают.