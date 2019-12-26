В Выборге спасли кошек, хозяйка которых ушла через окно

Трое суток в квартире горел свет, а голодные коты жалобно мяукали в открытом окне. Их 79-летняя хозяйка попала в больницу при странных обстоятельствах: вылезала из окна своей квартиры на 2 этаже и упала.

Женщина одинокая, живет обособленно, ни с кем не общается, в дом никого не пускает. Что творится у нее в квартире соседи даже не знали. Не знали и сколько у нее кошек. Говорят: "С головой проблемы, и немалые". Женщине частенько казалось, что кто-то приходит ее убивать. В таких "экстренных" ситуациях она покидала квартиру через окно, хоть и живет на 2 этаже. В этот раз "выход" окончился неудачно.

Галина Скрябина, соседка Она спускалась из окна, видимо, по веревкам. Сорвалась. Как она дошла до подъезда – не знаю. Была в сознании. Я говорю: "Вызвать скорую?", "Не надо. Я доползу до кровати". "А кто за тобой будет ухаживать?". В итоге через спасателей вызвали Скорую.

Сейчас хозяйка квартиры в порядке. В больнице говорят, состояние стабилизировалось, кушает хорошо. Месяц она пролежит в больнице, потом три месяца будет реабилитация.

А вот кошки оказались запертыми в квартире. Чтобы вызволить животных, пришлось вызвать спасателей и взломать дверь.