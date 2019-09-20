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Сегодня, 12:28

В Выборге создают рабочие места для инвалидов

Для расширения возможностей трудоустройства незанятых инвалидов в Ленинградской области действует специальная программа. Бюджет компенсирует предприятиям и организациям расходы на оснащение рабочих мест в зависимости от группы инвалидности.
Несколько выборгских предприятий и организаций принимают участие в программе. В 2018 году при содействии службы занятости смогли трудоустроиться на оснащенные места четверо людей с ограничениями по здоровью. 

Метки инвалидытрудоустройство
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