В Выборге создают рабочие места для инвалидов

Для расширения возможностей трудоустройства незанятых инвалидов в Ленинградской области действует специальная программа. Бюджет компенсирует предприятиям и организациям расходы на оснащение рабочих мест в зависимости от группы инвалидности.

Несколько выборгских предприятий и организаций принимают участие в программе. В 2018 году при содействии службы занятости смогли трудоустроиться на оснащенные места четверо людей с ограничениями по здоровью.