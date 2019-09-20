Для расширения возможностей трудоустройства незанятых инвалидов в Ленинградской области действует специальная программа. Бюджет компенсирует предприятиям и организациям расходы на оснащение рабочих мест в зависимости от группы инвалидности.
Несколько выборгских предприятий и организаций принимают участие в программе. В 2018 году при содействии службы занятости смогли трудоустроиться на оснащенные места четверо людей с ограничениями по здоровью.
В Выборге создают рабочие места для инвалидов
Для расширения возможностей трудоустройства незанятых инвалидов в Ленинградской области действует специальная программа. Бюджет компенсирует предприятиям и организациям расходы на оснащение рабочих мест в зависимости от группы инвалидности.
Метки инвалидытрудоустройство
Категории Лента Новостей Сюжеты