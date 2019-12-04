В Выборге состоялся турнир по боулингу

В Выборге завершился турнир по боулингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Такие спортивные состязания проходят ежегодно в преддверии международного Дня инвалидов. В этот раз на дорожках кегельбана встретились команды из общественной организации инвалидов Выборгского района "Фаворит плюс", районной организации Всероссийского общества глухих и команды людей с ограниченными возможностями из Калининского микрорайона Санкт-Петербурга...