В Выборге следователи проводят проверку по факту гибели пастуха



Следственным отделом по городу Выборгу проводится проверка по факту смерти мужчины, на которого напал бык. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 13 октября, в поселке Ганино Выборгского района. По предварительной информации, во второй половине дня наемный работник частного подворья пас стадо коров. При перемещении стада на 55-летнего пастуха напал бык, причинив ему телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте.

Следователи проводят проверку для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.