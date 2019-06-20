В Выборге разыскиваются очевидцы наезда на пешехода



Во вторник, 28 января, в Выборге вновь пострадал пешеход. ДТП произошло в 8 утра напротив дома № 22 на ул. Кривоносова. Как сообщили в Выборгском отделе ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля "Тойота" сбил 58-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Машина скорой помощи доставила ее в Выборгскую межрайонную больницу. У пострадавшей диагностирован перелом ключицы.

Всех, кто стал очевидцем происшествия, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 2-69-06 (круглосуточно) или инспектору по номеру 8 (921) 093-23-01.

