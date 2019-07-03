В Выборге расследуют дело о падении ребенка с высоты в магазине





В Выборгском районе годовалый ребёнок получил травмы, упав с высоты 2-го этажа в магазине. Следственный отдел по г. Выборгу возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Всё случилось в конце ноября в пос. Рощино. Ребенок вместе с родителями находился на втором этаже сетевого магазина бытовой техники. Установлено, что из-за отсутствия ограждения ребенок попал в открытый промежуток фасадной части и упал на первый этаж здания. Малыш получил травмы головы, ушибы и гематому лица. По мнению следствия, падение произошло в результате нарушения сотрудниками магазина требований безопасности жизни и здоровья потребителей. Проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.