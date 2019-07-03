В Выборге проведет приём руководитель областного следственного управления





11 декабря руководитель Следственного управления СКР по Ленинградской области Сергей Сазин проведет в Выборге приём граждан по вопросам деятельности следственных отделов. Граждане смогут обратиться с предложениями и заявлениями о защите нарушенных прав, а также по вопросу трудоустройства в органы следствия. Прием пройдет с 11.00 до 12.00 в помещении Следственного отдела по г. Выборгу по адресу: ул. Большая Каменная, 10.