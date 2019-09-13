В Выборге прошёл "Абилимпикс" - чемпионат для "особенных" людей

Выборг впервые принял региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью "Абилимпикс". Седьмая в Ленинградской области площадка открылась на базе выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина. Там провели соревнования по компетенции "Социальная работа". Выборгский институт, единственный в регионе, готовит специалистов среднего звена в этом направлении.