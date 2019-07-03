В Выборге появится технопарк для кванторианцев

Во Всеволожском агропромышленном техникуме открылся «Индустриальный класс» первого областного «Кванториума».



Здесь уже прошел "Кванторианский пикник", на котором учащиеся - юные кванторианцы - смогли познакомиться со своими наставниками, посмотреть и поучаствовать в их технических экспериментах, в робобоях и запуске дронов. Начались занятия в квантах: кванторианцы играют в инженерные игры, составляют интеллект-карты своих будущих изобретений. Всего набрано 400 учеников.

Также готовится к открытию кванториум на базе Кировского политехнического техникума. Кванториумы оснащаются современным инновационным оборудованием и программным обеспечением. Ежегодно здесь будет обучаться по 800 школьников из разных районов Ленинградской области. В дальнейшем планируется открытие технопарков в Сосновом Бору, Гатчине и в Выборге, а также приобретение трех мобильных кванториумов, которые будут работать в сельской местности и малых городах.