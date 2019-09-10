В Выборге пытаются разгадать тайну перевала Дятлова

В старой части Выборга опять снимали кино. На улице Подгорной и Северном валу работали над эпизодом многосерийного художественного фильма "Перевал Дятлова", основанного на реальных событиях. Эта жуткая трагедия, которая случилась в 1959 году на Урале, до сих пор покрыта завесой тайны. При невыясненных обстоятельствах погибли все члены туристической группы, возглавляемой Игорем Дятловым. Существует больше двадцати версий гибели людей - от бытовых до фантастических.

