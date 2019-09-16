В Выборге нормы ГТО сдавали жители Ленобласти

Спартакиада Ленинградской области "Готов к труду и обороне" собрала в Выборге более 150-ти приверженцев здорового образа жизни со всего региона. Соревнования, объединившие команды всех районов, посвятили 5-летию внедрения физкультурно-спортивного комплекса в современной России. В составе команд – участники четырех возрастных ступеней. От 18-ти до 59 лет. В течение трех дней они состязались в гибкости, силе, стрельбе, сдавали нормативы по плаванию и бегу на короткие и длинные дистанции.